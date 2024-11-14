ＫＰＰグループホールディングス [東証Ｐ] が11月14日朝(08:00)に決算を発表。25年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比25.8％減の44.5億円に減り、通期計画の135億円に対する進捗率は33.0％にとどまり、5年平均の49.0％も下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比39.9％増の90.4億円に拡大する計算にな