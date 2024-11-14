14日の外国為替市場のドル円相場は午前8時時点で1ドル＝155円41銭前後と、前日午後5時時点に比べ30銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝164円16銭前後と26銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース