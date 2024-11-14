― ダウは47ドル高と反発。取引開始前に発表された10月の米ＣＰＩが好感され、Ｓ＆Ｐ500も反発となった ― ＮＹダウ 43958.19 ( +47.21 ) Ｓ＆Ｐ500 5985.38 ( +1.39 ) ＮＡＳＤＡＱ 19230.73 ( -50.67 ) 米10年債利回り4.464 ( +0.036 ) ＮＹ(WTI)原油 68.43 ( +0.31 ) ＮＹ金 2586.5 ( -19.8 ) ＶＩＸ指数14.02 ( -0.69 ) シカゴ日経225先物 (円建て)38970