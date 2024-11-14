モータースポーツイベントの企画などを手がけるラナ エンタテインメント（東京都）は、レーシングチーム「エヴァンゲリオンレーシング」のマシンが題材のダイキャスト製ミニカー「トミカ」2種の予約受付を、2024年11月7日に同社運営の通販サイト「サポルト」および「エヴァンゲリオン」関連の通販サイト「EVANGELION STORE」で始めた。発送は25年1月の予定。「初号機」と「弐号機」のカラーリングを施した全2種「エヴァRT初号機 日