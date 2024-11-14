暗号資産のビットコインが初めて9万ドルの大台を超え、最高値を更新しました。大統領選でトランプ氏が勝利してから価格の急上昇が続いています。日本時間の13日深夜、ビットコインは初めて1ビットコインが9万ドル、日本円でおよそ1400万円を突破しました。アメリカ大統領選挙でトランプ氏が当選したことを受けて相場が急騰していて、価格は選挙前に比べて30％以上上昇しました。トランプ氏は選挙戦で、アメリカを「ビット