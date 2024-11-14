バスケットボール男子日本代表が13日、メディアデーを開催し練習を公開しました。パリ五輪後初となる公式戦「FIBAアジアカップ2025 予選Window2」で21日にモンゴル代表、24日にグアム代表と対戦する日本代表。トム・ホーバスヘッドコーチ（HC）は10月25日に続投が発表され、この2連戦でも指揮をとります。この日報道陣に公開された練習では、チーム最年少の現役高校生・渡邉伶音選手（福岡大大濠高）がシュート練習を行うなど精力