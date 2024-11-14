David BrunnstromMatt Spetalnick[ワシントン １３日 ロイター] - トランプ次期米大統領は１３日、国家情報長官に元民主党下院議員のトゥルシ・ギャバード氏（４３）を指名すると発表した。２０２２年に民主党を離党した同氏は、バイデン現政権のウクライナ支援など外交政策を厳しく批判してきた。トランプ氏は声明で「トゥルシは、その輝かしいキャリアを象徴する勇敢な精神をわれわれの情報機関にもたらし、われわれの憲法