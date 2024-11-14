NGT48が5期生オーディションの参加者を募集している（17日締め切り）。グラビアなどでも活躍する3期生の北村優羽（20）が、応募を迷っている人にアドバイスを送った。◇◇◇今年でお披露目から3年目です。昨年、研究生から正規メンバーに昇格してからは気持ちが変わりました。ただ頑張るだけだったのが、いろいろなことを考えながら活動するようになりました。NGTは結成したころから好きだったんです。憧れてい