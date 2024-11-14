Photo: にしやまあやか こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。家族や友人へのお土産や美味しい地酒などなど、旅に買い物は付きものです。とはいえ手荷物はなるべく増やしたくないですよね。「スーツケースが拡張したらいいのに…」なんて夢のようなことを思っていたら、40〜72Lまで1つで3サイズに変化するという革命的なスーツケース「VELO」が、パ