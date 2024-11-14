Photo: Shutterstock.com 真の手ぶら決済、いやむしろ手決済か…。中国IT企業の雄・テンセントが、手のひら認証による決済を海外で展開していくと発表しました。顔認証決済の次は手のひらが、スマートな決済手段になっていくかも？手をかざすだけで支払い完了世界最大級のフィンテックカンファレンスであるSingapore FinTech Festival 2024にて発表された、手のひら決済。今年5月にはWeChat