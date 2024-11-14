【しまむら】で掘り出し物を探すなら、見逃せないのが値下げコーナー。即戦力として頼れるハイクオリティなアイテムが、お得なセール価格でGETできるかも！ そこで今回は、しまむらマニアの@ririka_shimamuraさんが「お値下げコーナーで見つけた」という「\990スウェット」をご紹介。「セールでいいの？」と思わず驚いてしまいそうなスウェットトップスを、ぜひ近くのしまむらの値下げコ}