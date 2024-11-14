ラグザス presents 第3回 WBSC プレミア12野球の国際大会「ラグザス presents 第3回 WBSC プレミア12」は13日、日本代表「侍ジャパン」がバンテリンドームでオーストラリア代表との開幕戦に臨んだ。地上波中継された一戦で、ある選手の風貌が話題に。「デーモン小暮みたい」「デビルマン」などと注目を浴びていた。ド派手な黒が際立った。「2番・二塁」で出場した小園海斗。目の下にはアイブラックが塗られていたが、単に横に