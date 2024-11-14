夫が浮気をしていると気付いた時、あなたならどうしますか？ 夫のモラハラに長年悩まされてきた筆者の友人・M里。M里はモラハラだけではなく、夫の浮気にも直面していました。長年虐げられてきたサレ妻のM里が起こした逆襲劇をご紹介します。 モラハラ＆経済的DV 私は20代後半で、勤務していた会社の上司と結婚しました。結婚前はとても頼りがいがあり、誰にでも優しい夫を尊敬していましたが、結婚後に態度が激変。娘を出産し