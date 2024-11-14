レッドブル・ジャパンは11月26日、日本の冬を彩る風物詩“みかん”をモチーフにした「レッドブル・エナジードリンクウィンターディション 柑橘みかんフレーバー」を日本限定、数量限定発売する。価格は198円（税別）。今回登場する「レッドブル・エナジードリンクウィンターディション 柑橘みかんフレーバー」は、みかんをメインに、ほかの柑橘風味を加えることで、甘味と酸味のバランスが取れた、冬にぴったりの味わいだ。これに