by Jochem Kahl, The Asyut Project.2024年8月〜9月にかけてエジプトのアシュートで行われた遺跡の発掘調査により、エジプト中王国時代の地方知事(ノマルコス)の娘である女性のミイラが発見されました。このミイラは入れ子構造になった2つの棺(ひつぎ)の中に、多数の副葬品と共に埋葬されていたとのことです。Bestattung der altägyptischen Dame Idy in Assiut gefunden • Ägyptologie • Fachbereich Gesch