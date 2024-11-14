Netflixが、ユーザーが待ち望んできた新機能を10月29日に発表。モバイルでコンテンツを視聴中、ボタンをクリックするだけで、好きなシーンが保存できる「ブック―マーク」機能を導入したのだ。 【写真】日本でNetflixの名前を浸透させた“功労者”の1人放送ギリギリの存在 ブックマーク機能の導入により、Netflixのコンテンツへのさらなる熱中と、新たなエンターテインメントの