株式会社セブン銀行は10月20日より、民放公式テレビ配信サービス「TVer」内TBS日曜劇場「海に眠るダイヤモンド」（TBS系 毎週日曜よる9時放送）の広告枠にて、連続ミニチュアドラマCM「第0会議室」の配信を開始した。また、セブン銀行特設サイトでも公開をしており、本日までに全9話中3話までを公開している。 【写真】「Sunny Days」のMVにはミニチュア石崎ひゅーいも登場 主人公の一ノ瀬役の声には、確かな演