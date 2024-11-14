練習2日目には27人全員合流森保一監督率いる日本代表は11月、北中米ワールドカップ（W杯）アジア最終予選のインドネシア戦（15日）に向けて練習をスタートさせた、現地の練習場に到着すると、手厚い大歓迎を受けた。日本代表への歓迎の様子には「試合の雰囲気が楽しみ」「人気エグすぎ」など、反響の声が寄せられている。日本は11月シリーズで15日にジャカルタでインドネシア代表、同18日には廈門で中国代表と対戦を控えるなか