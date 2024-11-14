【専門家の目｜栗原勇蔵】森保監督は「抜け目なく見ている」日本代表は11月にインドネシア代表、中国代表と対戦する北中米共催ワールドカップのアジア最終予選に、スコットランド1部セルティックのFW古橋亨梧を招集した。一方で待望論もあるドイツ1部ホルシュタイン・キールのFW町野脩斗は今回も招集されず。代表メンバーの人選について、元日本代表DF栗原勇蔵氏は「森保さんとか協会の人は、抜け目なく見ている」と見解を語った