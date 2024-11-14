【ワシントン時事】米共和党は１３日、上院トップの院内総務にスーン上院議員（６３）を選出した。共和党は大統領選に合わせて実施された上院選で過半数を制しており、スーン氏はトランプ次期大統領と連携して政策を進める役割を担う。スーン氏はこれまで院内総務を約１８年間務めてきたミッチ・マコネル氏の後任となる。中西部サウスダコタ州選出の穏健派で、トランプ氏と良好な関係を築いてきた。