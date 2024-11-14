ＴｉｋＴｏｋと東宝がタッグを組む縦型映画祭を始め、テレビ東京と、こねこフィルムによる縦型ショートドラマアカウント「ａｉｍａｉＭｅ（アイマイミー）」、ＮＴＴドコモ・スタジオ＆ライブ、ＦＡＮＹ、Ｍｉｎｔｏの３社共同制作の縦型ショートドラマプラットフォーム（今冬配信予定）など縦型映像の分野が、にぎわいを見せている。１１月末からはショートドラマアプリ「ＵｎｉＲｅｅｌ」の第１弾として、新たに、日本テレビ