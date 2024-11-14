冬の足音が近づく中で、札幌東白石中の柔道部が熱い。１０月の札幌市中体連新人大会で女子が団体優勝、男子が団体３位。個人戦でも女子５７キロ級で高山結衣さん（２年）が優勝するなど、表彰台をにぎわせた。６月に２０００年シドニー五輪男子１００キロ級金メダリストの井上康生氏（４６）から技術指導を受けた経験も生かし、飛躍を目指している。３年生が抜けても、１〜２年生だけで男女３３人の大所帯。週末には他校も合同