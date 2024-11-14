◆東京六大学秋季フレッシュトーナメント▽第２日法大７―０東大（１３日・神宮）法大の「５番・ＤＨ」でスタメン出場した大西遼多内野手（１年＝中京大中京）がＶ打を含む２打席連続タイムリーの大暴れ。５打数２安打４打点と躍動した。０−０で迎えた３回２死満塁のチャンスではストレートをフルスイング。走者一掃の中越え二塁打で３点を先制すると、５回無死一、二塁から左前適時打で追加点。勝負強さを見せた。「１打