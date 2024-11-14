病院に入院している男の子。大切そうに白いお人形を抱っこしています。男の子：（人形の名前）こころ。看護師：大事なのー？男の子：だいじ〜。男の子が抱っこしているのは「キワニスドール」と呼ばれる真っ白な人形で子どもたちが顔を描き、そばに置いておくことで、不安な入院生活を支えています。このキワニスドールの作り方を、16年間、伝え続けているのが、中村禎良さん（85）です。中村禎良さん：子どものことに思いを馳せな