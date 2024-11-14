訪日中のヨルダンのハッサン王子がANNのインタビューに応じました。ガザ地区の人々が生きるためには、現地で人道支援にあたるUNRWA＝国連パレスチナ難民救済事業機関の活動が絶対条件だと強調しました。ヨルダンハッサン・ビン・タラール王子「UNRWAはガザの人々だけでなく、アラブ諸国の難民キャンプの人々の生存権を保障する機関です」イスラエルが国内での活動を禁止したUNRWAについてハッサン王子は、イスラエルが人道支