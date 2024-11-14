千葉県市原市のホテルで起きた強盗殺人事件で、警察は元従業員の47歳の男を逮捕しました。千葉県警・市原署長谷川進署長「捜査を進めた結果、本日、被疑者を強盗殺人罪で逮捕いたしました」市原市の会社員・江川敦容疑者は、先月31日夜から今月1日朝までの間に、市原市内のホテルで勤務中の佐伯仁美さん（56）を殺害し、現金数万円を奪った疑いが持たれています。現場付近の防犯カメラの解析などから関与を特定したという