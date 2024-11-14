11月11日、俳優・アーティストののんが、アメーバオフィシャルブログを更新。ペイズリー柄の靴下がポイントの私服コーディネート姿を公開し、ファンから反響を呼んでいる。【写真】キャップをかぶったカジュアルな私服コーデを公開この日、のんは「柄も好き」と題してブログを更新すると、「ここ数日で、ぐっと寒くなってきたね。」「体冷やさないよーにしないとー！」と呼びかけた。続けて、「靴下、この写真だと見えにくいんだけ