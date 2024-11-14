11月12日、日本テレビ系『上田と女がDEEPに吠える夜』に出演した柏木由紀が、AKB48現役時代に受けたSNSでの誹謗中傷を回想した。【関連】「三桁万円ですよね！」柏木由紀、“17年頑張った”AKB48卒業のご褒美で買った超高級品に驚きの声SNSの誹謗中傷に関する話題が展開された番組の中で、柏木は、「私はAKBに本当長くいて、30（歳）超えてから、『おばさんがいつまでアイドルやってるんですか』『早く辞めてください』系はやっぱ