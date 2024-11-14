石垣島のホテルで働くミャンマー人実習生（写真・宮平観光提供）沖縄・石垣島にある石垣港離島ターミナルの向かいという絶好の場所に建つ「南の美ら花ホテルミヤヒラ」。1953年、アメリカ統治下に「宮平旅館」として創業され、沖縄県石垣市に本社を置いています。美ら花グループは、石垣島で最も古い居酒屋といわれるミヤヒラ商事株式会社「やいま家庭料理 さつき」や、ニッサンレンタリース石垣、太洋リネンサプライ､太洋フーズ、