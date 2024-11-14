2024年８月、これまで日本の野球界にはなかった、高校生が夏休みに個人で参加できる個人参加型のリーグ戦、リーガ・サマーキャンプが北海道で行われた。日本全国から52人の高校生たちが集まった熱い11日間について、主催者の一般社団法人 Japan Baseball Innovation代表・阪長友仁さんにお話を伺った。多くの高校球児にチャンスを一般社団法人 Japan Baseball Innovation代表・阪長友仁さん（左手前白いシャツ）と、リーガ・サマー