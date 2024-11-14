【ロンドン時事】英紙ガーディアンは１３日、Ｘ（旧ツイッター）の公式アカウントへの投稿を停止すると発表した。トランプ次期米大統領の有力支持者で実業家のイーロン・マスク氏が率いるＸについて、「有害なメディアプラットフォームだ」と指摘した。同紙は、Ｘには「極右の陰謀論や人種差別などの不穏なコンテンツがしばしば見られる」と強調。さらに、米大統領選で「マスク氏はその影響力を使って、政治的意見を形成できる