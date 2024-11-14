北海道・道南の福島町の漁港できょう（2024年11月14日）、年齢不詳の男性が海に浮いているのが発見されました。14日午前2時半すぎ、釣り人の男性から「海の中に人がいるようだ。目視はできないがうめき声が聞こえる」と消防に119番通報がありました。警察によりますと、男性は着衣がある状態でうつぶせで海に浮いていて、意識と呼吸のない状態で病院に搬送されましたが、搬送先の病院で死亡が確認されました。警察は遺体の身元の特