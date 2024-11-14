Ｊ３で７位のアスルクラロ沼津は１３日、６位・福島との直接対決（１７日、とうスタ）に向け沼津市内で調整した。勝てば自力でのＪ２昇格プレーオフ（ＰＯ）進出（３〜６位）に希望をつなげるが、負ければ他会場の結果次第で終戦を迎えることになる。この日、中山雅史監督（５７）から居残りで直接指導を受けたＦＷ中野誠也（２９）が移籍１号でクラブ初のＰＯをたぐり寄せる。大一番で“ゴン塾”の成果を見せる。沼津・中野は