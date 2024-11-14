アメリカのバイデン大統領とトランプ次期大統領がホワイトハウスで会談し、政権の移行に向けて協議しました。（梶川幸司記者報告）選挙戦では激しく批判しあった2人ですが、会談の冒頭、握手を交わし、互いにファーストネームで呼び合うなど、和やかな雰囲気を演出しました。バイデン大統領「次期大統領で前大統領のドナルド、おめでとう。円滑な政権移行を楽しみにしている」トランプ次期大統領「ありがとう。政治は厳しく