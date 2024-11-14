アメリカのトランプ次期大統領は外交を担う国務長官に対中強硬派で知られるマルコ・ルビオ上院議員を起用すると発表しました。上院議員のルビオ氏はキューバ系移民の両親を持ち、ヒスパニック系として初めての国務長官になります。ルビオ氏は中国・新疆ウイグル自治区での人権問題を厳しく批判し、「対中強硬派」として知られています。また、ウクライナについては巨額支援の継続に批判的で、交渉で解決すべきだとしてトラ