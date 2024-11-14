進化する「韓国コスメ」現在では定番となった「韓国コスメ」。2010年頃は、新大久保や専門店など一部でしか購入できなかったが、今ではバラエティショップの大半を占め、一般化されるようになった。dasique（デイジーク）やrom&nd（ロムアンド）などの定番商品を筆頭に、新しいブランドも増え、その人気は令和でも進化し続けている。平成の後期から現在まで、韓国コスメはどのように変化してきたのであろうか。第二次韓流ブー