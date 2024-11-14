台風25号は「非常に強い」勢力に発達しています。今後も北上を続けて、週末〜週明け(16日〜19日頃)には沖縄に接近する恐れがあります。次第に動きが遅くなるため、沖縄では影響が長引く可能性もあります。備えは早めに済ませてください。台風25号「非常に強い」勢力に週末から動き遅く台風25号は14日午前0時に「非常に強い」勢力になりました。午前6時現在も非常に強い勢力を保っており、フィリピンのすぐ東を北上しています。今