ウクライナのゼレンスキー大統領（ロイター＝共同）【キーウ、モスクワ共同】ロシア軍が12日から13日にかけてウクライナの首都キーウ（キエフ）と周辺をミサイルや無人機で攻撃し、キーウ州当局は13日、迎撃した際に破片が落下した影響で男性（48）が頭部を負傷したと発表した。ゼレンスキー大統領は声明で、ドイツから新たに防空システムの支援を受けると表明。防衛力強化の必要性を訴えた。キーウには防空システムを突破した