◇第3回WBSCプレミア12グループB 日本9-3オーストラリア(13日、バンテリンドーム)プレミア12連覇へ初戦に挑んだ日本は、先発の巨人・井上温大投手が6回途中8奪三振2失点と好投を見せました。試合後には、「初戦にこうやって勝てたので、自分のなかで大きな自信になった。チーム全員で優勝目指して頑張るので、応援よろしくお願いします」と喜びを語りました。投球中には度々、帽子が落下し、SNSでは“帽子のサイズ”がトレンド入り