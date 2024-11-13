アイドルグループ「#ババババンビ」のメンバー・岸みゆさんが13日、初めての写真集『tinto』（光文社）の発売記念イベントを、HMV ＆ BOOKS SHIBUYA にて開催した。 岸さんは写真集を手にした感想を聞かれると、「アイドルのうちに写真集を出したいとずっと思っていたのですが、やっと実感が湧きました」と感慨を述べ、さらに、「受け取ってくれるファンの方の顔が浮かんできます」と満足そう。写真集ログインして続きを読むThe po