今年の「ダブル11」（11月11日のネット通販イベント）では、「デジタルヒューマンによるライブ配信」が多くのショップの新たな選択肢となった。AI技術が絶えず成熟する中、高品質な「デジタルヒューマン」が人間のライブ配信者と協力し、「ダブル11」のネット通販イベント期間中、各ショップによる24時間態勢の販売を支援し、人的コストも大幅に削減した。2009年の第1回「ダブル11」以来、年に一度のこのイベントは絶えず変化して