14日に行われる12球団合同トライアウトに参加する島孝明氏ロッテを2019年に戦力外となり、引退していた島孝明氏が14日にZOZOマリンスタジアムで行われる「プロ野球12球団合同トライアウト」に参加する。プロ復帰が目標ではないが、「僕も中途半端な気持ちではない」と決意。“記念受験”との声も覚悟し、伝えたい思いがある。島氏は、東海大市原望洋高から2016年ドラフト3位でロッテ入り。しかしフォームを大きく崩したことも