富士山を望む1棟貸別荘“スイートヴィラ 忍野Mt．FUJI”が、11月30日（土）から、山梨・忍野村にオープン。リソルステイの公式サイトでは、11月11日（月）より、宿泊予約の受付を開始した。【写真】目の前に富士山！開放的なバルコニー■最大7人まで宿泊可能今回オープンするスイートヴィラ 忍野Mt．FUJIは、河口湖駅から車で約18分、忍野八海で有名な山梨・忍野村の静かなロケーションにただずむ、隠れ家のような2階建ての