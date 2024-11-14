高齢化に後継者不足、異常気象と日本の農業には逆風が吹いています。そんな状況を何とかしようと、静岡県内では新たな取り組みがスタートしています。 【写真を見る】「今後の農業の未来を築くひとつでは」ロボットが農家に? 市街地に誕生したイチゴの完全自動栽培工場 進化する農業の最前線【現場から、】 イチゴの花に綿毛のようなもので授粉作業を行っていたのは、AIとセンサーを搭載した全自動型のロボット。浜