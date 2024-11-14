長野県警は１３日、３０年間駐在所で働く警察官の夫を支え続けたとして、長野市中条の長野中央署中条駐在所に勤務する金子成之巡査部長（６１）の妻、克子さん（５９）に感謝状を贈呈した。県警によると、３０年にわたり継続して駐在所に勤務することは珍しく、家族に感謝状を贈るのは５０年前の表彰開始から２人目だという。この日は同駐在所で、県警の鈴木達也・本部長から克子さんに感謝状が手渡された。駐在所は警察官とそ