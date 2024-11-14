訪日中のヨルダンのハッサン王子がANNのインタビューに応じました。ガザ地区の人々が生きるためには現地で人道支援にあたるUNRWA（国連パレスチナ難民救済事業機関）の活動が、絶対条件だと強調しました。【映像】インタビューに応じた王子「UNRWAはガザの人々だけでなく、アラブ諸国の難民キャンプの人々の生存権を保証する機関です」（ハッサン・ビン・タラール王子、以下同）イスラエルが国内での活動を禁止したUNRWAについ