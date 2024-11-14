立憲民主党の野田代表と小沢一郎衆議院議員が会談し、小沢氏は先月の衆議院選挙について「相手のエラーで得点しただけだ」と懸念を示しました。立憲民主党野田佳彦代表「色々ご指導いただきました。特に次の参議院選挙に向けてお力添えをいただくように改めてお願いしました」野田代表と小沢氏の会談は13日夜、都内の日本料理店で1時間余りにわたり行われました。2人が会談するのは先月の衆院選後、初めてです。立憲民主党