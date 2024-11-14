アメリカ大統領選挙と同時に行われた連邦議会下院の選挙で、共和党が上院に続き、下院でも過半数を確実にしたと複数のアメリカメディアが伝えました。CNNなど複数のメディアは、共和党が下院の過半数である218議席の獲得を確実にしたと報じました。すでに上院では共和党が多数を民主党から奪還していて、今回の選挙を通して赤をシンボルカラーとする共和党がホワイトハウスと上下両院を独占する「トリプルレッド」を達成した