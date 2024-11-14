David Lawder[ワシントン １３日 ロイター] - 米財務省が１３日発表した１０月の財政収支赤字額は２５７０億ドルで、前年同月比２８７％増と約４倍に急拡大した。歳出は２４％増の５８４０億ドル、歳入は１９％減の３２７０億ドル。社会保障や医療、国防関連の歳出が膨らんだ一方、公的債務返済費用は昨年８月以降で初めて減少した。債務返済負担が軽減されたのは、消費者物価下振れに伴って物価連動国債の支払いが少なくなっ