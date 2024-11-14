David ShepardsonAllison Lampert[ワシントン １３日 ロイター] - 米航空機大手ボーイングは１３日、全世界の従業員の１０％に相当する１万７０００人を削減する計画を巡り、今週から対象者に解雇通知を始めていると明らかにした。解雇通知は法令で６０日前に行われることが定められており、今週通知を受けた対象者は来年１月までは在職できる。ボーイングは声明で「以前に発表した通り、われわれは財務面の現実に即し、各優